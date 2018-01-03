Изготовленная изо льда копия северокорейской ракеты дальнего радиуса действия "Хвасон-15" стала одним из экспонатов новогоднего фестиваля в Пхеньяне. Видео с мероприятия опубликовала в Facebook "Русская служба ВВС". Трансляцию с фестиваля показывало государственное телевидение КНДР. Помимо ракеты на фестивале, в частности, представлены ледяные здания и рыболовное судно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Трансляцию с фестиваля ледяных фигур показывало государственное телевидение КНДР Фото: ЕРА С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.2 декабря советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что риск войны с КНДР "возрастает с каждым днем".12 декабря государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.13 декабря Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше ядерного оружия.В новогодней речи руководитель КНДР заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе".видео Видео: Русская служба Би-би-си - BBC Russian / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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