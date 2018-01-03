Изготовленная изо льда копия северокорейской ракеты дальнего
радиуса действия "Хвасон-15" стала одним из экспонатов новогоднего
фестиваля в Пхеньяне. Видео с мероприятия опубликовала в Facebook
"Русская служба ВВС". Трансляцию с фестиваля показывало
государственное телевидение КНДР. Помимо ракеты на фестивале, в
частности, представлены ледяные здания и рыболовное судно. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Трансляцию
с фестиваля ледяных фигур показывало государственное телевидение
КНДР Фото: ЕРА С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний
ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.29 ноября
2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической
ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам Ким Чен Ына, это стало
завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.2
декабря советник Трампа по национальной безопасности Герберт
Макмастер отметил, что риск войны с КНДР "возрастает с каждым
днем".12 декабря государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил,
что США готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных
условий.13 декабря Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше
ядерного оружия.В новогодней речи руководитель КНДР заявил, что
"ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе".видео
Видео:
Русская служба Би-би-си - BBC Russian / YouTube
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