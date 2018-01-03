|Brent торгуется на уровне 66,58 долл. за баррель
|03.01.2018 08:32
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром выросли в цене до 66,58 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,02%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,41 доллара за баррель, прибавив 0,07%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 67,14 долл. за баррель.
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