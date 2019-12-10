«Нормандська зустріч»: фото з з Парижу
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У столиці Франції Парижі 9 грудня 2019-го проходить перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Росії Володимир Путін проводять чотиристоронні переговори в Єлисейському палаці. Перші перемовини Зеленського й Путіна закінчилися. Глава Кремля заявив, що залишився "задоволений" їх підсумками. Зеленський попередньо домовився з російським лідером Володимиром Путіним провести наступний обмін утримуваними особами до 31 грудня 2019 року. Водночас зазначається, що президенти не змогли дійти згоди у питанні кордону. «Щодо кордону зайшли в штики і не домовились», - заявив інформатор. За його словами, Путін наполягав на тому, що на окупованих територіях Донбасу мають спочатку провести вибори, а потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Своєю чергою Зеленський відмовився від такої пропозиції. Окрім цього Путін пропонував розвести сили уздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі, але зрештою домовилися про нові три ділянки розведення. Наразі невідомо, про які саме ділянки йдеться. Разом із тим лідери країни домовилися щодо подовження дії чинного закону про особливий статус Донбасу. Раніше Володимир Зеленський назвав основні три питання, які будуть обговорюватися на саміті – звільнення полонених за принципом "всіх на всіх", розведення військ по всій лінії фронту, а також умови проведення місцевих виборів на окупованих територіях.