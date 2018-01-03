|В полиции рассказали о "некоторые сдвиги" в деле Ноздровськои
|03.01.2018 08:32
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Ноздровська умерла за два-три дня до того, как нашли тело, об этом свидетельствуют данные экспертизыГлава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юристки Ирины Ноздровськои есть некоторые сдвиги.
Фото: npu.gov.ua
Об этом он рассказал после встречи с группой активистов, сообщает " Укринформ ".
"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся ... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не вставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", - заявил он.
Экспертиза показала, что Ноздровська умерла за два-три дня до того, как нашли тело, об этом свидетельствуют данные экспертизы.
"Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил Ценов.
Напомним, что тело Ирины Ноздровськои было найдено в Вышгородском районе Киевской области . Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровську в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.
Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.
Ноздровська несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинськои, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий РОСОШАНСКАЯ.
В мая 2017 года РОСОШАНСКАЯ приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам близких и знакомых, Ноздровський угрожали и она сообщала об этом в полицию.
Смерть юристки Ирины Ноздровськои в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.
Добавим, что с атриманий прежний жених убитой Ирины Ноздровськои Виталий Сергеев отказался дать показания .