Що ж, мабуть на краще те, що ні Віра Брежнєва, ні Костянтин Меладзе не діляться спільними фото у мережі, адже світлини, які з'явилися на сторінці виконавиці днями в честь Нового року, викликали шквал неоднозначних коментарів.



"Погрались в родину і вистачить!", "Як тато з донькою", "Оточили себе екс-віагрянками, так ніби це молодить!", "Як він постарів... А Віра як донька", - коментують шанувальники Брежнєвої світлини з Костянтином, на яких зірка позує у білій сукні та шубі, а Меладзе хизується фігурою у смокінгу.



Що ж, різниця в 19 років - Вірі 35, а Костянтину 54, можливо і не найкраще прикрашає пару, втім, бували різниці у віці й більші!





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