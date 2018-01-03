|Як тато з донькою: мережу "підірвали" спільні фото Меладзе і Брежнєвої
|03.01.2018 08:33
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"Погрались в родину і вистачить!", "Як тато з донькою", "Оточили себе екс-віагрянками, так ніби це молодить!", "Як він постарів... А Віра як донька", - коментують шанувальники Брежнєвої світлини з Костянтином, на яких зірка позує у білій сукні та шубі, а Меладзе хизується фігурою у смокінгу.
Що ж, різниця в 19 років - Вірі 35, а Костянтину 54, можливо і не найкраще прикрашає пару, втім, бували різниці у віці й більші!
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