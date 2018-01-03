«Мы не должны молчать. Иранский народ требует свободу», – сказала Никки Хейли журналистам в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

США созовут специальные заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

«Мы не должны молчать. Иранский народ требует свободу», – сказала она журналистам в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Ранее власть президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсетей на фоне протестов в стране.

В крупных городах Ирана с 28 декабряпроходят антиправительственные акции протеста. Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию. Власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения. Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.

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