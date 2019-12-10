ЛИДЕРЫ СТРАН "НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ" ПРИНЯЛИ КОММЮНИКЕ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ В ПАРИЖЕ

ВСТРЕЧА "НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ" БЫЛА ПЛОДОТВОРНОЙ - МАКРОН



Макрон сообщил, что за 4 месяца помощники глав государств и Главы МИД стран должны подготовить политические аспекты. Президент Франции Эммануэль Макронпоприветствовал "политическую смелость" украинского коллеги Владимира Зеленского по итогам встречи лидеров в "нормандском формате"."Сегодня действительно было достигнуто многое. Речь идёт о первой встрече между президентом (России Владимиром) Путиным и президентом Зеленским, начиная с апреля 2019 года после выборов господина Зеленского. И хотел бы поблагодарить за эту действительно храбрость и за смелость, которую он проявил при непосредственном урегулировании конфликта внутри своей страны", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в "нормандском формате".

Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.



"Стороны привержены полному и всеобъемлющему выполнению режима прекращения огня, подкрепляемому выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, до конца 2019 года", - говорится в документе.

ЛИДЕРЫ "НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ" НА ВСТРЕЧЕ В ПАРИЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ФОРМУЛЫ ШТАЙНМАЙЕРА - МЕРКЕЛЬМеркель заявила, что все главы государств довольны встречей в "нормандском формате"Также один из результатов:



Полное перемирие на всех участках. ОБСЕ расширит мандат и будет мониторить круглосуточно ситуацию. Обмен всех на всех будет до 31 декабря..

В итоговом коммюнике сказано, что Украина обязуется имплементировать законодательно "формулу Штайнмайера". Зеленский:



- поднимал вопрос о полном контроле над границей, - поднимал вопрос о выводе войск с Донбасса и разоружении незаконных формирований там, - обсудили формулу Штайнмайера, но не смогли по всем моментам договориться.

Зеленский перечисляет «красные линии»:



- никакой федерализации, - никто не может влиять на определение курса Украины, - не будет поступаться украинскими территориями.

Информация, которая поступала из различных источников еще до начала пресс-конференции участников встречи нормандской четверки, говорит о том, что прорыва в мирном процессе не произошло, а единственная реальная договоренность - это обмен пленными.Итак, что было известно ?



1. По особому статусу и выборам не договорились.

По информации журналиста Алеси Бацман, которая находится в Париже, во время встречи Нормандской четверки украинская сторона не согласилась вносить изменения в Конституцию об особом статусе частей Луганской и Донецкой областей. Также не удалось договорится и по проведению выборов на неподконтрольных территориях из-за нерешенного вопроса по границе. Зеленский хотел сначала получить контроль над границей, а потом уже провести выборы, но Путин с этим не согласился.Таким образом, выборов в 2020 году на Донбассе, скорее только, не будет.



2. По разведению войск по всей линии фронта не договорились

Источники российского издания "Коммерсантъ" заявили, что сторонам не удалось достичь договоренностей по разведению войск по всей линии фронта. На этом настаивала российская сторона, но якобы не поддердала украинская.Правда, по другой информации, достигнуты договоренности о разведении войск на еще трех участках.



3. По газу договорились договариваться

Противоречивая информация поступает по переговорам по газу. Российские телеграм-каналы пишут, что по транзиту достигнута договоренность. Но исполнительный директор НАК "Нефтегаза", который присутствовал на встрече, сказал, что договоренностей пока нет и переговоры будут продолжены.



4. По заключенным вроде как договорились

Пока единственная тема, по которой, по неофициальной информации достигнуты договоренности - это обмен заключенными.А пока президента Зеленского ждёт чужое арендованное РЕНО.

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