Палестина не поддастся на “шантаж” президента США Дональда Трампа, который предложил прекратить предоставлять стране финансовую помощь за нежелание вести переговоры с Израилем о мире. Об этом заявила член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи, передает со ссылкой France-Presse.

“Мы не будем поддаваться на шантаж. Он (Дональд Трамп — прим. ТАСС) решается обвинять палестинцев в последствиях его безответственных действий”, - заявила Ашрауи, комментируя сделанное во вторник публикацию Трампа в Twitter. Президент высказал мнение, что США зря оказывают финансовую помощь палестинцам, “даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем”.

Как ранее сообщало , президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter предлагает прекратить предоставлять финансовую помощь Палестине за нежелание арабской страны вести переговоры о мире с израильтянами.

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