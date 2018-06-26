На Луганщине, близ Катериновки, террористы пошли ва-банк и применили почти весь запас запрещенного оружия, чтобы подвинуть ВСУ из доминирующих высот.

В результате они получили жесткий отпор, сообщает .

«Был дан бой противнику, после чего у них была скорая медицинская помощь. Бой продолжался 5 часов. Противник был остановлен. После этого определенный период они уже не показывают свои зубы», — рассказал воин Александр.

Отмечается, что враг хочет взять под контроль стратегически важный мост на пути к Золотому, что близко Катериновки. Расположен он в серой зоне, но находится под огневым контролем украинской армии.

«Сил пехоты вполне хватает. Они экипированы на 100 процентов ночными приборами, стрелковым оружием, боеприпасами. Но в случае серьезного нападения противника, у нас есть резервы, которые в любой момент нам помогут», — рассказали военные.

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