Коммерческий директор компании «ТД 7 континент» прокомментировал влияние курса доллара на цену импортных продуктов

Стабильный курс доллара в 2017 г. позволил импортным поставщикам почти на треть нарастить поставки мяса и рыбы в украинские рестораны. Больше только выигрывали те, кто реже всех поднимал цены — в заведениях не любят переписывать меню, потому активнее только сотрудничали именно с ними, рассказал UBR.ua коммерческий директор компании «ТД 7 континент» Алексей Радченко, информирует еizvestia.com.

Впрочем, долго держать цены вряд ли получится. В случае дальнейшего роста курса доллара, импортеры будут вынуждены переписать свои прайсы. Это сделают все.

Сложнее только выжить в такой ситуации будет небольшим поставщикам, особенно тем, что развиваются за счет кредитных средств.

Переподписание договоров будет происходить одновременно с переходом на новые стандарты работы по принципам ХАССП. Их стали ужесточать с сентября прошлого года, и продолжат в 2018-ом.

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