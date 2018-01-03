3-4 января 2018 года федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину.

3-4 января 2018 года федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину, где в Киеве проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, после чего оба министра посетят Донбасс.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу МИДа.

«Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Климкин и Габриэль обсудят также вопросы «динамичного и плодотворного» двустороннего сотрудничества.

«В частности, успешно реализуется совместная инициатива министров иностранных дел Украины и ФРГ по Году языков. Наблюдается качественный рост показателей экономического и инвестиционного сотрудничества. Правительство ФРГ оказывает значительную практическую помощь в осуществлении системных реформ в Украине», – отметили в МИДе.

Также планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

«Климкин и Габриэль также осуществят совместную поездку на Донбасс близко линии соприкосновения», – добавили в МИД.

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