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Белковский: Думаю, что план Навального – объявить всех избирателей, которые не пришли на выборы, своими сторонниками
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03.01.2018 08:45
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Для не допущенного к президентским выборам в РФ оппозиционера
Алексея Навального важно оставаться единым и безальтернативным
лидером оппозиции, отметил российский политолог Станислав
Белковский. Белковский: Ему не нужны какие-то технологические
конструкции Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Я думаю, что
план Алексея Анатольевича Навального – это в силу явки
отрицательной, то есть уменьшения явки по сравнению с предыдущими
выборами объявить всех избирателей, которые не пришли на выборы,
своими сторонниками. В этом смысл так называемой забастовки
избирателей", – сказал он.По словам политолога, "Навальный
абсолютно самодостаточен", и он будет "готовиться к новым
политическим свершениям"."Ему не нужны какие-то технологические
конструкции, которые предполагали бы иные результаты. Ему важно,
чтобы он оставался единым и безальтернативным лидером оппозиции.
Если он останется таковым после президентских выборов 2018 года,
значит, он уже решил на этих выборах свои задачи, независимо от
того, что к выборам его не допустили", – заявил
Белковский.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах
президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на
выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и
современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила,
что оппозиционер может принять участие в
выборах президента 2018 года, только если с него снимут
судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при
повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в
компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе
в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.30 декабря главный
суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы.
Сам политик не присутствовал на заседании. Его интересы
представляли юристы.
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