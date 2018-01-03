Для не допущенного к президентским выборам в РФ оппозиционера Алексея Навального важно оставаться единым и безальтернативным лидером оппозиции, отметил российский политолог Станислав Белковский. Белковский: Ему не нужны какие-то технологические конструкции Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Я думаю, что план Алексея Анатольевича Навального – это в силу явки отрицательной, то есть уменьшения явки по сравнению с предыдущими выборами объявить всех избирателей, которые не пришли на выборы, своими сторонниками. В этом смысл так называемой забастовки избирателей", – сказал он.По словам политолога, "Навальный абсолютно самодостаточен", и он будет "готовиться к новым политическим свершениям"."Ему не нужны какие-то технологические конструкции, которые предполагали бы иные результаты. Ему важно, чтобы он оставался единым и безальтернативным лидером оппозиции. Если он останется таковым после президентских выборов 2018 года, значит, он уже решил на этих выборах свои задачи, независимо от того, что к выборам его не допустили", – заявил Белковский.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.30 декабря главный суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы. Сам политик не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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