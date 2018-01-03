руководитель КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей с помощью специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 09:30 (по киевскому времени).

Как ранее сообщало наш сайт, во время новогоднего обращения к народу руководитель КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР в пограничном городе Пханмунджоме относительно возможного допуска КНДР в будущих зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.

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