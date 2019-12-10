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Переговоры в нормандском формате: опубликовано итоговое коммюнике
10.12.2019 01:47
Опубликовано коммюнике по итогам встречи в нормандском формате Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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