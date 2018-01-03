По после празднования Нового года валяются сотни не распроданных молодых елей и сосен. Торговцы покидали дерева на улице,передает со ссылкой на .

Фото одного из елочных "кладбищ" на Кольцевой дороге опубликовал в Facebook киевлянин Алексей Школьный.

"Нелюди! Это только лишь два места по Окружной. На каждом из 500 сосен и елей, не меньше. За такое нужно линчевать. Новый год им... Берегите лес! Совсем молодые сосны и ели... Сердце кровью обливается", - написал он.

Другие пользователи в комментариях заметили, что видели подобные свалки на Дарницкой пл., в микрорайоне Троещина, на ул.Маяковского, 43/2, на ул. Коперника, 23, возле ст. м. Дорогожичи, на Академгородке, на углу вул.Чорнобильськои и Ирпенской.

Киевлянка Юлия Доценко собирает по городу хвойные деревья для зоопарка в Межигорье.

В прошлом году Киевзеленстрой открывал по городу 10 пунктов бесплатной утилизации хвои. Елки и сосны принимали до 1 февраля. Также сосны и елки принимали в бывшем имении президента беглого Виктора Януковича в Межигорье. Отдали на корм козам, оленям и антилопам.

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