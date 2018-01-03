Министерство иностранных дел в Исламабаде даже вызвало американского посла Дэвида Хейла для дачи объяснений.

Трамп в своем первом твите в 2018 году написал, что США «по глупости» оказывали Пакистану помощь на сумму более 33 миллиардов долларов в течение последних 15 лет, а в обмен получили «ничего, кроме лжи и обмана».

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф отверг критику Трампа, назвав ее политическим трюком, вызванным неудачами США в Афганистане, где боевики афганского Талибана берут под контроль новые территории и осуществляют крупные операции.

«Его твиты против нас и Ирана были предназначены для внутренней аудитории, – заявил Асиф в интервью Geo TV в понедельник. – Он вновь и вновь пытается переложить вину на Пакистан за свои провалы в Афганистане, когда они оказались в тупике в Афганистане».

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