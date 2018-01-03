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Число жертв ДТП в Перу выросло до 48 человек
03.01.2018 08:53
Спасательные работы пришлось приостановить из-за повышения уровня воды в пропасти, куда сорвался автобус. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Число жертв ДТП возросло Фото: ЕРА По  данным издания, после падения автобуса в пропасть выжило шесть человек.Спасательные работы пришлось приостановить из-за повышения уровня воды, поскольку существует угроза жизни спасателям.ДТП произошло 2 января на серпантине в Андах, на участке, который водители называют "поворот дьявола". По предварительной версии, автобус потерял управление после того, как задел грузовик.

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