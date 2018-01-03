Спасательные работы пришлось приостановить из-за повышения уровня
воды в пропасти, куда сорвался автобус. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Число жертв ДТП возросло Фото: ЕРА
По данным издания, после падения автобуса в пропасть выжило
шесть человек.Спасательные работы пришлось приостановить из-за
повышения уровня воды, поскольку существует угроза жизни
спасателям.ДТП произошло 2 января на серпантине в Андах, на
участке, который водители называют "поворот дьявола". По
предварительной версии, автобус потерял управление после того, как
задел грузовик.
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