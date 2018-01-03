Со второго квартала минимальная зарплата в Украине может вырасти до 4200 грн.

Такая информация содержится в "Заключительных положениях" Закона Украины "О Государственном бюджете на 2018 год",передает со ссылкой на .

Так, в законе указано, что на основе мониторинга выполнения Госбюджета по итогам первого квартала 2018 года должен рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 грн в месяц со второго квартала 2018 года.

4 декабря 2017 года президент Украины выступил с инициативой повысить минимальную зарплату в 2018 году до 4100 грн. Согласно бюджету 2018 минимальная заработная плата с 1 января составляет 3723 грн. В Украине с 1 января 2017 года минималка выросла вдвое - до 3200 грн.

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