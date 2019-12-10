Под Киевом мужчина изнасиловал свою 14-летнюю племянницу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Под Киевом мужчина изнасиловал свою 14-летнюю племянницу
10.12.2019 03:37
В Васильковском районе мужчина изнасиловал свою 14-летнюю племянницу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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