Известная украинская певица , которая выступает под псевдонимом NK, рассказала, как питается, чтобы быть в форме.

Этим она поделилась в интервью изданию , передает

Настя отметила, что схему питания для нее разрабатывал тренер. "Я уже долгое время питаюсь согласно схеме, которую разработал под меня мой тренер: с учетом моего обмена веществ, режима, образа жизни. А это иногда и работа в вечернее время, и перелеты, и недосып — все это накладывает свой отпечаток на подход к питанию", - подчеркнула певица.

"Но в целом, это овсянка по утрам, яичный белок (без желтка), белая или красная рыба на гриле, а также мясо птицы — индейки или курицы. Очень люблю один салат из огурцов, рукколы, перца, заправленных соевым соусом и оливковым маслом", - добавила она.

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