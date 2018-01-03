Большинство европейских индексов упали в первый день торгов нового года

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно завершили в минусе первую сессию 2018 года, в числе исключений оказался испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 во вторник уменьшился на 0,6% на фоне укрепления курса евро, который отрицательно сказался на динамике акций европейских экспортеров.

Французский CAC 40 и британский FTSE 100 опустились на 0,5%, германский DAX – на 0,4%, итальянский FTSE MIB – менее чем на 0,1%.

Вместе с тем испанский IBEX 35 вырос на 0,4% вслед за активным повышением стоимости акций сырьевых компаний и операторов связи.

Темпы подъема европейского рынка акций в 2017 году были не такими значительными, как в США и странах Азии, тем не менее, он завершил в плюсе шестой год подряд.

Укреплению евро во вторник способствовали заявления одного из руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Бенуа Кёре о том, что с учетом улучшения ситуации в экономике еврозоны "имеется разумный шанс, что наше октябрьское решение продлить выкуп активов будет последним". Б.Кёре дал интервью китайскому финансовому изданию Caixin Global.

Глава Банка Австрии Эвальд Новотны во вторник заявил о наличии рисков "мыльного пузыря" на европейских рынках акций. В интервью Sueddeutsche Zeitung Э.Новотны, входящий в совет управляющих, обратил внимание на усиление притока капитала в Европу. Он добавил, что в США рынок акций "крайне перегрет" и представляет более существенную опасность для экономики, чем в других регионах.

Индекс автомобилестроительных компаний Европы опустился на 2%, до минимума с середины ноября, из-за евро, слабых прогнозов Hyundai и данных о продажах автомобилей во Франции.

Южнокорейские аффилированные автоконцерны Hyundai и Kia в 2017 году в третий раз подряд не выполнили план продаж, в 2018 году они ожидают сдержанного роста – на 4%, до 7,55 млн автомобилей, по сравнению с 7,25 млн в 2017 году. Компании прогнозируют ослабление спроса в США и Китае.

Цена бумаг BP Plc упала на 1% из-за разовых списаний в размере $1,5 млрд в связи с налоговой реформой в США. Вместе с тем в дальнейшем BP ожидает положительного влияния реформы на финансовые показатели в США.

Курс акций проблемного ритейлера Steinhoff International Holdings NV подскочил на 15,2% на торгах во Франкфурте 2 января после обвала на 91% в 2017 году. Компания предупредила, что проблемы с бухгалтерской отчетностью, которые вызвали широкий резонанс в прошлом году, могли начаться раньше, чем в 2016 году, и ей придется пересмотреть финансовые результаты за несколько лет.