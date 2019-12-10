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Зеленский подписал законопроект для анбандлинга Нафтогаза
10.12.2019 03:55
Зеленский подписал законопроект, который позволяет анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
нак
нафтогаз
украины
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