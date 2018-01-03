Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2018 году продолжит свою деструктивную стратегию в отношении Украины, потому что боится успешности этой страны.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил французский политолог и журналист Оливье Ведрин, информирует еizvestia.com.

«Владимир Путин будет продолжать мешать Украине, потому что он не хочет, чтобы Украина была успешной, он не может этого позволить. Поэтому ничего не изменится. Если завтра украинец будет зарабатывать больше, чем россиянин, если Украина будет счастливым государством, пропаганда в России не будет эффективной, и Путин будет вынужден противостоять революции или чему-то подобному. Цель Путина – уничтожить, наказать Украину», — сказал он.

Ведрин считает, что Украине нужно опасаться агрессии хозяина Кремля перед выборами, которые состоятся в марте 2018 года.

«Боюсь, что нам следует остерегаться на протяжении следующих трех месяцев. Потому что у Владимира Путина психология XIX или XX века. Он полагает, что победа военной силы может создать ему хороший имидж. Проблема Владимира Путина сейчас не в том, чтобы снова стать президентом, а в том, чтобы войти в российскую историю как Великий Владимир Путин», — пояснил журналист.

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«Мы не можем прогнозировать, что он сделает. Потому что это проблема эго, мегаломана. Поэтому все вероятно, и нам надо остерегаться. Потому что этот человек хочет быть в российской истории как выдающаяся личность. Перед выборами он найдет, если сможет, какую-нибудь победу на международной арене, потому что он делал это раньше. Поскольку в Сирии работа сделана, нам надо позаботиться об Украине, — добавил он.

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