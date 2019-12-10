Президент России Владимир Путин ответил стихотворением на вопрос журналиста о газе в ходе пресс-конференции по итогам саммита нормандской четверки в Париже.

Российский руководитель заявил, что Украина может получить 25%-ную скидку на газ, в случае если Киев с Москвой договорятся о «совместной работе».

«Помните детский стишок. «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной работе – может быть на 25% дешевле, нежели сегодня получает конечный потребитель (промышленный потребитель – ред.)», – заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что именно промышленный потребитель «требует снижения цены на газ».

«Цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотированной цены – это обычная экономическая логика», – отметил Путин.

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