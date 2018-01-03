За сутки значительно возросло количество человек, воспользовавшиеся КПВВ "Станица Луганская"

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, вчера был несколько больше, чем предыдущих суток, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Майорское" остановили один автомобиль, которым гражданин Украины к неподконтрольной территории вез комплектующие к оргтехнике общей стоимостью 37,5 тыс. грн. Сотрудники Государственной фискальной службы изъяли данное транспортное средство для принятия правового решения.

В контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" и "Майорское" правоохранители Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили у двух граждан Украины паспортные документы с признаками частичной подделки. Правонарушителей передали сотрудникам Национальной полиции.

Кроме того, в КПВВ "Майорское" военнослужащие зафиксировали один случай предложения неправомерного денежного вознаграждения за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения. Факт дачи взяток задокументирован, а нарушителя передано в Нацполицию.