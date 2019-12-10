35-річний принц Гаррі підтвердив, що його життєві шляхи з 37-річним принцом Вільямом розійшлися. Цього коментаря чекали шанувальники королівського сімейства, тому що було і так зрозуміло, що між братами не все так гладко.







Тепер королівський біограф Анджела Левайн повідомила, що причина конфлікту насправді криється в дитинстві синів принцеси Діани. Незважаючи на невелику різницю у віці, принц Вільям завжди відчував себе старшим і намагався захистити свого брата. Принцеса Діана багато довіряла своєму первістку в період розлучення з принцом Чарльзом. Старшому синові довелося особливо важко після смерті матері, а принц Гаррі сильно ревнував брата до неї ще за життя.



Біограф впевнена, що саме тоді у Гаррі і виникла неприязнь до брата. Молодший принц продовжив ввідчувати ревнощі навіть до пам'яті своєї матері. Після весілля з Меган Маркл відносини принців остаточно зіпсувалися. Вільям намагався відрадити Гаррі від поспішного одруження, але молодший був твердо впевнений у своєму виборі.



Герцог і герцогиня Сассекські навіть оселилися окремо, покинувши територію Кенсінгтонського палацу. Брати дуже рідко бачаться, навіть на офіційних заходах вони ледь обмінюються кількома фразами.

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