Скандали між родичами покійної Жанни Фріске та її чоловіком Дмитром Шепелєвим не зупиняються з моменту смерті співачки та актриси: досі тривають суди стосовно коштів, які повинні були повернутись після смерті зірки у фонд, втім, мільйони рублів виявились зниклими, а також різко стоїть питання стосовно того, хто має виховувати сина пари - Платона. Зараз хлопчик мешкає з батьком, Дмитром Шепелєвим, який зовсім не збирається віддавати малюка комусь іще, але дідусь з бабусею - батьки Жанни - готові нібито на все, щоб бути з внуком - навіть віддати дім.



Під час недавнього ефіру шоу Лєри Кудрявцевої "Секрет на мільйон" Володимир Копилов розповів, що Дмитро вирішив відмовитися від ефективного лікування його дочки: Після таких звинувачень Дмитро не став мовчати і різко відповів чоловікові в Instagram, а під час зустрічі Платона і бабусі хлопчик і зовсім не впізнав свою родичку! Тепер же Володимир заявив, що готовий піти на поступки аби отримати можливість частіше бачитися з онуком", - відзначають в каналі.



Так, чоловік заявив, що готовий віддати Дмитрові частину заміського особняка, який свого часу теж був підводним каменем у сварках. ВТім, що на це відповість Дмитро і чи взагалі коментуватиме ці скандали - поки неясно.





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