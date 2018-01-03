|Батько Жанни Фріске хоче викупити внука за частину заміського дому
|03.01.2018 09:15
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Під час недавнього ефіру шоу Лєри Кудрявцевої "Секрет на мільйон" Володимир Копилов розповів, що Дмитро вирішив відмовитися від ефективного лікування його дочки: Після таких звинувачень Дмитро не став мовчати і різко відповів чоловікові в Instagram, а під час зустрічі Платона і бабусі хлопчик і зовсім не впізнав свою родичку! Тепер же Володимир заявив, що готовий піти на поступки аби отримати можливість частіше бачитися з онуком", - відзначають в каналі.
Так, чоловік заявив, що готовий віддати Дмитрові частину заміського особняка, який свого часу теж був підводним каменем у сварках. ВТім, що на це відповість Дмитро і чи взагалі коментуватиме ці скандали - поки неясно.
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