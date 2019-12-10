Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи в нормандском формате перечислил достигнутые договоренности.

По его словам, во-первых, договорились прекратить огонь. Во-вторых, договорились расширить миссию ОБСЕ (круглосуточное наблюдение). Также договорились о разминировании. Еще один пункт - обмен «всех на всех» до конца года. В-пятых, полный доступ Красного креста ко всем заложникам. В-шестых, три новые зоны разведения.

«Я настаивал на восстановлении полного контроля за границей. Уверен, мы вернемся к этому на следующей встрече лидеров нормандской четверки через четыре месяца. Я также настаивал на выведении войск… Я подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только по правилам ОБСЕ и по украинским законам», – добавил Зеленский.

Президент также отметил, что многие вопросы сегодня не удалось решить.

Зеленский дал понять, что не собирается верить на слово и ждет конкретных шагов от России. Зеленский отметил, что никакой федерализации Украины не будет. Также не будет никакого влияния на вектор движения и развития Украины. Кроме того, никаких компромиссов по Крыму. «Донбасс и Крым – это Украина», – сказал Зеленский.

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