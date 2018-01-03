Единственное, что может повлиять на политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины, – серьезные экономические санкции, способные "зажать его в тиски", считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Пока США не поймут, что дело не в винтовках и не в вооружении, а в экономике, поезд не сдвинется ни на сантиметр Фото: Gordonua.com "Переговоры с Путиным бесперспективны. Пока у Путина есть деньги, пока нет должных санкций со стороны США (в условиях, когда Европа абсолютно импотентна) – он будет надувать щеки. Пока США не поймут, что дело не в винтовках и не в вооружении, а в экономике, в преследовании российских коррупционеров, олигархов, людей из близкого и далекого окружения Путина и самого Путина, – до тех пор поезд не сдвинется ни на сантиметр", – сказал Гордон. Путин изменит политику, только когда экономические санкции "зажмут его в тиски", подчеркнул журналист."Я абсолютно уверен, что и Донбасс, и Крым вернутся в состав Украины, когда экономические санкции зажмут Путина в тиски. Тогда он сразу станет совершенно другим человеком", – считает Гордон. Американское оружие нужно Украине, но существует опасность, что оно может попасть в руки россиян, сказал журналист. "Оружие Украине нужно. Если у нас будут комплексы, которые не позволят российской авиации летать над территорией Украины, будет другой расклад. Когда сила на нашей стороне, россияне будут смотреть на нас иначе. Но есть опасность, что это оружие будут продавать россиянам. У нас же множество изменников, негодяев, которые будут на этом наживаться. Не секрет, что даже в СССР, где о коррупции слышали избранные, даже во время афганской войны советские солдаты и офицеры продавали оружие душманам, из которого их же потом убивали. Я не исключаю, что подобное будет происходить и у нас", – отметил Гордон. ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных.В декабре 2017 года США впервые одобрили поставки летального оружия Украине. По данным газеты The Washington Post, коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн. В Госдепе пока не сообщили деталей переговоров, отметив, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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