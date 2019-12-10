|Кендалл Дженнер у крихітному бікіні читає книгу на яхті (Фото)
|10.12.2019 07:40
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Модель продемонструвала ідеальний літній образ, на який так важко дивитися на початку грудня всім, хто не живе в Маямі. Кендалл наділа крихітне помаранчеве бікіні з трусиками з високою посадкою.
Аутфіт молодша сестра Кім Кардашьян доповнила сорочкою і білосніжними брюками. Міс Дженнер потрапила в об'єктиви папараці за читанням: вона була занурена в це заняття з дуже серйозним виглядом.
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