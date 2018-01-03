В ночь на среду, 3 января, в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо автобус упал в пропасть, в результате чего погибло по меньшей мере 48 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в своем Twitter.

"К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 48 человек, шесть пострадали", - говорится в сообщении.

Известно, что на месте продолжают работать врачи, спасатели и психологи. Отметим, автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 м.

Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение с другим автомобилем.

Согласно данным полиции, автобус следовал из Савай-Мадхопура в Лалсот и попытался совершить обгон на мосту. Водитель при этом не справился с управлением. Кроме того, между версий рассматривается также переутомление шофера, халатность, плохое качество дороги и низкий уровень техобслуживания.

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