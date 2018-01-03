Вчера, 2 января, поздно вечером в селе Уклин Свалявского района на Закарпатье локальный житель во время совместного застолья убил ножом свою знакомую. Нападающий пытался убежать от полицейских в лес, где его и поймали, сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

"К супругам пришел в гости их знакомый 1976 года рождения. Во время совместного отдыха возник конфликт, в ходе которого гость ударил ножом хозяйку. От полученной травмы женщина умерла. Свидетелем происшествия стал муж пострадавшей, который и вызвал полицию. Нападавший пытался скрыться, однако полицейские группы реагирования патрульной полиции Свалявского отдела задержали его в лесу", - рассказала Т.Щеголева.

Подозреваемый в убийстве задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, закарпатец нашел труп на своем огороде.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира