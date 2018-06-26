Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сказала, что согласно российскому законодательству она не может без специального разрешения органов власти привести с собой к заключенным в российской тюрьме украинцам уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову. Сегодня Москалькова прибыла в Киев Фото: Татьяна Москалькова / Facebook "Согласно российскому законодательству, уполномоченный по правам человека может посещать сам беспрепятственно любые учреждения пенитенциарной системы, но привести с собой гражданина другого государства может только с разрешения органов власти. То есть если идет следствие – следователя, если человек осужден – то пенитенциарной системы. Такие обращения я направила буквально вчера уже повторные. Очень надеюсь, что получу ответ", – сообщила Москалькова.В то же время, отметила она, в Украине омбудсмен имеет право самостоятельно принимать решения о мониторинговых посещениях и приглашать с собой кого угодно, в том числе иностранных граждан, не согласовывая это с властями."Я очень надеюсь, что [украинский омбудсмен] Людмила Денисова воспользуется предоставленным законом Украины таким правом", – заявила Москалькова.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.Сегодня Москалькова прибыла в Украину с намерениями посетить в СИЗО Киева дезертира Максима Одинцова. При этом Денисова заявила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока ее не допустят к украинским политзаключенным в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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