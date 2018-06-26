|
Москалькова заявила, что трудности с синхронизацией посещений заключенных связаны с различиями законодательств Украины и РФ
|
26.06.2018 10:54
|
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сказала,
что согласно российскому законодательству она не может без
специального разрешения органов власти привести с собой к
заключенным в российской тюрьме украинцам уполномоченного по правам
человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову. Сегодня
Москалькова прибыла в Киев Фото: Татьяна Москалькова / Facebook
"Согласно российскому законодательству, уполномоченный по правам
человека может посещать сам беспрепятственно любые учреждения
пенитенциарной системы, но привести с собой гражданина другого
государства может только с разрешения органов власти. То есть если
идет следствие – следователя, если человек осужден – то
пенитенциарной системы. Такие обращения я направила буквально вчера
уже повторные. Очень надеюсь, что получу ответ", – сообщила
Москалькова.В то же время, отметила она, в Украине омбудсмен имеет
право самостоятельно принимать решения о мониторинговых посещениях
и приглашать с собой кого угодно, в том числе иностранных граждан,
не согласовывая это с властями."Я очень надеюсь, что [украинский
омбудсмен] Людмила Денисова воспользуется предоставленным законом
Украины таким правом", – заявила Москалькова.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ
Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру
Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она
договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных
19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к
Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости
Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не
состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе
посетить Вышинского, а потом Сенцова.Сегодня Москалькова прибыла в
Украину с намерениями посетить в СИЗО Киева дезертира Максима
Одинцова. При этом Денисова заявила, что Москалькову не пустят к
российским заключенным в Украине, пока ее не допустят к украинским
политзаключенным в России.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира