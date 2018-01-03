Украинский оперативно-тактический компекс "Гром-2" уже прошел испытания двигателя ракет и готов к полевым испытаниям. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал, передает

"В мае 2017 года в сети появился снимок шасси оперативно-тактического комплекса" Гром-2 ". По состоянию на сейчас ОТРК уже прошел испытания двигателя ракет", - говорится в сообщении.

Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

Также ОТРК "Гром-2" готов к полевым испытаниям, мобильная пусковая установка которой предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля".

Справка : Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой ​​баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасная или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

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