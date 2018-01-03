|Украинский ракетный комплекс "Гром-2" готов к полевым испытаниям
|03.01.2018 09:28
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Украинский оперативно-тактический компекс "Гром-2" уже прошел испытания двигателя ракет и готов к полевым испытаниям. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал, передает
"В мае 2017 года в сети появился снимок шасси оперативно-тактического комплекса" Гром-2 ". По состоянию на сейчас ОТРК уже прошел испытания двигателя ракет", - говорится в сообщении.
Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.
Также ОТРК "Гром-2" готов к полевым испытаниям, мобильная пусковая установка которой предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля".
Справка : Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасная или проникающую осколочно-фугасную ампулу.
Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).