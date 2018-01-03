Хорватия отказывается выполнять решение арбитража по территориальному спору со Словенией относительно Пиранского залива

Хорватские полицейские сопровождают рыбаков в спорных водах, пишет со ссылкой на .

Конечный срок выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по Пиранскому заливу истек в пятницу. Арбитраж пришел раньше выводу, что 80% Пиранского залива должны принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение.

В субботу, 30 декабря, хорватские полицейские катера сопровождали лодки хорватских рыбаков, чтобы в случае необходимости оказать сопротивление словенским полицейским, которые могут поймать рыбаков за присутствие в водах Словении.

Словенская полиция лишь наблюдала за ситуацией и не вмешивалась, хотя начиная с 30 декабря полиция Словении имеет право штрафовать рыбаков, которые заходят в словенские воды.

Правительство Словении заявляло, что будет воплощать решение арбитража и ради этого внесло ряд поправок в свое законодательство. «Страна, которая не знает, где ее границы, не может быть частью Шенгена», — заявил министр иностранных дел Словении Карл Ержавец неделей ранее.

Международный арбитражный суд в Гааге 29 июня вынес свое решение относительно длительного территориального спора между бывшими югославскими республиками Хорватией и Словенией.

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