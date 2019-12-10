Президент Украины прокомментировал итоги двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе «нормандского саммита».

«Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что «ничья», — сказал украинский президент.

При этом он добавил, что «почувствовал некоторые уступки» со стороны Путина.

«Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам», — отметил Зеленский.

Стало известно, что Путин и Зеленский не пришли к согласию по восстановлению контроля над российско-украинской границей. Источник в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов на Донбассе. Зеленский не согласился с этой последовательностью действий.

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