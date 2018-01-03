Что подарить мужчине-карьеристу?

кошель, блокнот и парфюм — это подарочные тенденции, которые были актуальными лет так 20 назад. Сейчас гаджетомания и все стараются преподносить друг другу какие-то суперсовременные девайсы. Но не каждому нужны последние серии смартфонов. Как альтернативу можно рассмотреть категорию подарков для мужчин, состоящую с практичных изделий из натуральных материалов. Достойное место между них занимают кожаные сумки.

Мужской восторг и сумки из кожи

«Плох тот солдат, которые не мечтает стать генералом» — по этому принципу движется большинство мужчин вверх по карьерной лестнице. Или же по вертикали бизнеса — от малого оборота к большим объёмам. И в корпоративной карьере, и в предпренимательстве важен имидж. Именно поэтому мужская кожаная сумка — идеальный презент по практичным характеристикам и универсальному предназначению. Сумку из кожи можно дарить начальнику, коллеге, супругу, родственнику. Главное — правильно подобрать модель.

Модели мужских кожаных сумок

В этой статье не будет обзора барсеток и поясных сумок, потому что такие модели далеки от имиджа карьериста. Они приспособлены для переноски телефона, ключей и, вероятно, сигарет. По сути, играют роль большого кармана. Для серьёзных мужчин, которые постоянно имеют дело с документами, носят ноутбуки или планшеты с большими экранами, важны сумки других модификаций: Классический портфель — это объёмная жёсткая сумка, в которой можно носить бумаги без папки. В продаже есть винтажные модели, у которых или кожа со стильными потёртостями, или строгая форма с раритетными защёлками. Современный портфель. Современный вариант отличается от классического и дизайном, и фактурой. Теперь вместо защёлок используются молнии. На внешний стороне есть карманы с клапанами на кнопках или накладные элементы с молнией. Практически каждое изделие укомплектовано длинной ручкой для ношения на плече. Поэтому такой портфель можно носить как в строгом костюме, держа за короткие ручки, так и соединять с джинсами, перебрасывая лямку через плечо. Мессенджер. Кожаный экземпляр такой модели — настоящий шик. Сумка имеет форму, аналогичную портфелю, но отличается отсутствием коротких ручек и обилием внешних, внутренних карманов. Также хорошо сочетается с деловым костюмом, но больше подходит к стилю кэжуал. Ценовая категория кожаных портфелей и сумок-мессенджеров — настоящее раздолье для покупок с любым бюджетом. На украинском рынке есть и бюджетные изделия отечественных брендов, так и дорогие брендовые варианты. Главное то, что деловая сумка из натуральной кожи, полученная в дар, вызовет настоящий восторг. Это действительно уместный презент для волевых и целеустремлённых мужчин.