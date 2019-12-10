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Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
10.12.2019 08:49
Крушение самолета - по пути в Антарктиду разбился Lockheed C-130 Hercule Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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