|Рейс американской авиакомпании отменили из-за крысы на борту
|03.01.2018 09:35
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Рейс авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии пришлось отменить из-за обнаруженной на борту самолета крысы, передает со ссылкой на CBS.
Сообщают, что самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. Бортпроводникам не удалось поймать грызуна, следовательно рейс был отменен.
"Самолет в настоящее время не обслуживается. Он вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов", — заявил представитель авиакомпании.
По его словам, самолет также проверят на возможные повреждения, нанесенные крысой.
В свою очередь, пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы до Портленда.
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