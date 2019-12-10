Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил, и подчеркнул необходимость внесения в Конституцию Украины изменений, закрепляющих так называемый особый статус Донбасса на постоянной основе.

Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут произведены работы по разминированию и дефортификации

В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных.

В конечном итоге, мы так оцениваем, что работа была очень полезной».

Он также добавил, что нее следует забывать о выполнении и «других обязательств» – в частности об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования боевиков.

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