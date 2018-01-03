|Ситуация обостряется: Западу подсказали эффективный способ борьбы против агрессии Путина
|03.01.2018 09:38
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Ситуация в центральной и восточной Европе обостряется, а Россия склонна применять силу в условиях гибридной войны против Запада.
Об этом пишет прежний представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, дипломат Роман Бессмертный в колонке на сайте NV.UA. Об этом сообщает НВ, информирует еizvestia.com.
«Когда Путин говорит о мире, его рейтинг падает. А вот с началом аннексии Крыма и агрессии против Украины, его рейтинг резко взметнулся вверх. То есть когда Россия диктует фактор силы, то общество поддерживает это», — утверждает Бессмертный.
Дипломат уверен, что сегодня «Европа и мир должны создать
антипутинскую коалицию, которая тоже должна опираться на силовой
фактор».
«Решение таких конфликтов требует комбинированного подхода: военная сила, экономика, дипломатия, политика и другие средства. Но внутри Украины мы пока зависли на темах агрессия и оккупация. У нас нет конкретных ответов на многие вопросы. Поэтому, думаю, что 2018 не принесет нам ничего хорошего», — убежден Бессмертный.
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