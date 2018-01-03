Ситуация в центральной и восточной Европе обостряется, а Россия склонна применять силу в условиях гибридной войны против Запада.

Об этом пишет прежний представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, дипломат Роман Бессмертный в колонке на сайте NV.UA. Об этом сообщает НВ, информирует еizvestia.com.

«Когда Путин говорит о мире, его рейтинг падает. А вот с началом аннексии Крыма и агрессии против Украины, его рейтинг резко взметнулся вверх. То есть когда Россия диктует фактор силы, то общество поддерживает это», — утверждает Бессмертный.

Дипломат уверен, что сегодня «Европа и мир должны создать антипутинскую коалицию, которая тоже должна опираться на силовой фактор».

«Например, помощь Украине в формировании армии, обеспечение оружием, задействование системы НАТО при защите интересов государств, движущихся к демократии. Я не вижу другого варианта, кроме как сформировать силу, которая противостояла бы Москве. И чем быстрее мир осознает, что сила – это фактор сдерживания агрессии, тем быстрее мы сможем решить накопления этих проблем», — говорит политик.

«Решение таких конфликтов требует комбинированного подхода: военная сила, экономика, дипломатия, политика и другие средства. Но внутри Украины мы пока зависли на темах агрессия и оккупация. У нас нет конкретных ответов на многие вопросы. Поэтому, думаю, что 2018 не принесет нам ничего хорошего», — убежден Бессмертный.

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