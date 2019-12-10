Программа праздничных мероприятий утверждена распоряжением КГГА № 2098.

"19 декабря, в День Святого Николая, во всех районах Киева торжественно зажгут новогодние елки. Киевляне и гости столицы в декабре-январе смогут посетить разнообразные активные и культурно-развлекательные праздничные события", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Софийской площади, где будет главная елка страны, будет проходить зимний сказочный городок «Четыре королевства», а на Контрактовой площади - этнический городок по лучшим народным украинским традициям. Каждые выходные там будут продолжаться праздничные концерты с участием популярных исполнителей: в частности: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe и многих других.

В парке Тараса Шевченко можно будет бесплатно побывать сразу на двух локациях: романтическом катке и квест-фестивале "Йоль: страна легенд". Возле Арки дружбы народов откроется молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха.

В частности, торжества праздникам придаст шествие волонтеров - помощников Святого Николая и уличное театральное действо с костюмированными героями Borjomi Parade.

Сторонников современного искусства приглашают на масштабную экспозицию "Всеукраинская рождественская выставка", которая представит картины, графические работы, скульптурные композиции, произведения декоративно-прикладного искусства более 400 украинских художников со всех уголков Украины.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятий к новогодне-рождественским праздникам можно на сайте КГГА.

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