"Горячая линия" между Северной и Южной Кореей открыта по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына в милитаризованной деревне Панмунджом. Связь организована в районе демилитаризованной зоны Фото: ЕРА По его словам, связь будет организована в районе демилитаризованной зоны в деревне Панмунджом.Агентство отмечает, что заявление было зачитано в эфире государственного телевидения КНДР "всего через несколько часов" после того, как президент США Дональд Трамп "снова высмеял" северокорейского лидера в Twitter.В новогоднем выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка "постоянно находится на его рабочем столе". Однако, по его словам, Северная Корея готова отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом.В Олимпийском оргкомитете заявили, что участие КНДР в Играх станет проявлением истинного олимпийского духа.Южная Корея предлагает провести переговоры об участии КНДР в зимней Олимпиаде 9 января. Также Сеул намерен обсудить восстановление связей с Пхеньяном.Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что готовность Ким Чен Ына к переговорам с Южной Кореей свидетельствует о пользе санкций, введенных в отношении Северной Кореи.2 января постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что США не признают переговоров Пхеньяна и Сеула, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Из-за этого в отношении Пхеньяна введен ряд международных санкций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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