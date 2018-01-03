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Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей
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03.01.2018 09:38
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"Горячая линия" между Северной и Южной Кореей открыта по приказу
лидера КНДР Ким Чен Ына в милитаризованной деревне Панмунджом.
Связь организована в районе демилитаризованной зоны Фото: ЕРА По
его словам, связь будет организована в районе демилитаризованной
зоны в деревне Панмунджом.Агентство отмечает, что заявление было
зачитано в эфире государственного телевидения КНДР
"всего через несколько часов" после того, как президент США
Дональд Трамп "снова высмеял" северокорейского лидера в Twitter.В
новогоднем выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что
ядерная кнопка "постоянно находится на его рабочем столе". Однако,
по его словам, Северная Корея готова отправить
делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в
южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести
переговоры по этому поводу с Сеулом.В Олимпийском оргкомитете
заявили, что участие КНДР в Играх станет проявлением истинного
олимпийского духа.Южная Корея предлагает провести
переговоры об участии КНДР в зимней Олимпиаде 9 января. Также
Сеул намерен обсудить восстановление связей с Пхеньяном.Президент
США Дональд Трамп выразил мнение, что готовность Ким Чен Ына к
переговорам с Южной Кореей свидетельствует о пользе санкций,
введенных в отношении Северной Кореи.2 января постоянный
представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что США не признают
переговоров Пхеньяна и Сеула, пока Северная Корея не откажется от
ядерного оружия.С 2006 года КНДР произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. Из-за этого в отношении Пхеньяна введен ряд
международных санкций.
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