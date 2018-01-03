В среду, 3 января, Соединенные Штаты Америки решили сократить свою помощь Пакистану из-за отказа в сотрудничестве по борьбе с терроризмом, сообщает Reuters .

"Администрация удерживает 255 млн дол. помощи Пакистану. На это есть четкие причины. Пакистан годы вел двойную игру ... Иногда они работали с нами, но также давали приют террористам, нападали на наши силы в Афганистане ", - говорится в сообщении.

Известно, что США ожидают от Пакистана существенной активизации оборонного сотрудничества.

"Эти игры неприемлемы для действующей администрации. Мы ожидаем от Пакистана значительно большего сотрудничества в борьбе с терроризмом", - отметили в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Абаси принял решение созвать заседание правительства, на котором будет рассмотрена критика президента США Дональда Трампа.

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