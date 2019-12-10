|Зеленский возил в Париж Авакова, чтоб показать партию войны. Эксперт
|10.12.2019 09:03
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Верховной Рады продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего будет утверждена формула "Штайнмайера". Об этом Зеленский заявил на брифинге после "саммита нормандской четверки", который транслировал "
По его словам, вопрос особого статуса Донбасса обсуждался на переговорах лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
Необходимость продления закона об особом статусе Донбассе Зеленский объяснил технической сложностью разработки нового закона, а также тем фактом, что именно действующий документ был согласован сторонами на ТКГ в Минске, и следовательно, против него никто возражать не будет.
Вместе с тем, президент подчеркнул, что новый закон обязательно будет внесен на рассмотрение украинского парламента, после того, как он будет согласован со всеми сторонами в трехсторонний группе в Минске.
Вместе с тем, президент решительно опроверг возможность его продления на 5 или 10 лет, ввиду невозможности спрогнозировать, какой положение дел будет в стране в более отдаленной перспективе. По словам Зеленского, закон следует продлить на год.
Саммит "нормандской четверки"прошел успешно, но выполнение достигнутых договоренностей в Украине может быть осложнено, сигналом к этому является приезд в Париж главы МВД Украины Арсена Авакова, а также отсутствие договоренности об отводе войск по всей линии фронта, считает политолог, старший учитель МГИМО МИД РФ
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
Он обратил внимание на то, что в ходе переговоров не удалось договориться об отводе вооруженных сил по всей линии фронта. По его словам, это мог быть "самый надежный ключ к урегулированию".