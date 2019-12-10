Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Верховной Рады продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего будет утверждена формула "Штайнмайера". Об этом Зеленский заявил на брифинге после "саммита нормандской четверки", который транслировал " 112 Украина ".

"Нам легче сейчас продлить этот законопроект и затем внести (в Раду – ред.) позже формулу Штайнмайера, видя определенные шаги с той стороны (РФ и боевиков – ред.), что мы приближаемся к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать", - прокомментировал Зеленский дальнейшую судьбу документа об особом статусе Донбасса.

По его словам, вопрос особого статуса Донбасса обсуждался на переговорах лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Необходимость продления закона об особом статусе Донбассе Зеленский объяснил технической сложностью разработки нового закона, а также тем фактом, что именно действующий документ был согласован сторонами на ТКГ в Минске, и следовательно, против него никто возражать не будет.

"Мне кажется, что это очень сложно, и нам могут потом выкручивать руки, честно. А этот закон уже есть. Мы его продолжим, но он временный", - отметил украинский руководитель.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что новый закон обязательно будет внесен на рассмотрение украинского парламента, после того, как он будет согласован со всеми сторонами в трехсторонний группе в Минске.

Вместе с тем, президент решительно опроверг возможность его продления на 5 или 10 лет, ввиду невозможности спрогнозировать, какой положение дел будет в стране в более отдаленной перспективе. По словам Зеленского, закон следует продлить на год.

"Меня спросили, почему не на 5 лет, почему не на 10? Я ответил честно всем представителям трехстороннего группы, мы не знаем, что будет через 5 лет и через 10 год - это нормальное предложение", - сказал Зеленский.

Саммит "нормандской четверки"прошел успешно, но выполнение достигнутых договоренностей в Украине может быть осложнено, сигналом к этому является приезд в Париж главы МВД Украины Арсена Авакова, а также отсутствие договоренности об отводе войск по всей линии фронта, считает политолог, старший учитель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин .

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

"Саммит, если оценивать его отдельно, как отдельное событие по содержанию, - он прошел успешно... Но итоги саммита - это одно, а выполнение этих итогов на Украине - это совершенно другое", - сказал Зудин РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в ходе переговоров не удалось договориться об отводе вооруженных сил по всей линии фронта. По его словам, это мог быть "самый надежный ключ к урегулированию".

"И, как мне кажется, здесь недаром рядом с (президентом Украины Владимиром) Зеленским... находился один из представителей украинской партии войны (глава МВД Украины Арсен) Аваков. И я думаю, что вот эта сложная ситуация, в которой находится Зеленский на Украине, она может быть симптомом, сигналом, показателем того, что имплементация соглашений будет осложнена", - заключил знаток.

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