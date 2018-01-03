Египет продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца, следовательно рекомендации гражданам Украины о том, как вести себя, остаются актуальными. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это вероятно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью", - говорится в рекомендациях.

Упомянутые предостережения, как отмечается, вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая "Исламское государство", которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц, учитывая их религиозную принадлежность.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:

не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;

проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта, украинцам настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

Также рекомендуется быть особенно осмотрительными во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников и, по возможности, воздерживаться от посещения религиозных святынь.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории Египта, рекомендуется гражданам Украины немедленно обращаться в посольство Украины в Египте", - указано в рекомендациях.

Напомним, Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира.

Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці. Рекомендації громадянам України - актуальні https://t.co/Ed0CwILFsQ Консул: +2 01000039648. pic.twitter.com/d5RDu7DiPX — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 3 січня 2018 р.

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