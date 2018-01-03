Во время обсуждения вопроса предоставления Украине летального оружия в Конгрессе, администрации президента США и американскими политиками, украинская сторона отмечала, что «опыт гибридной войны с Россией» показывает, что «демонстрация слабой позиции приводит к тому, что агрессор идет дальше».

Об этом рассказал украинский посол в США Валерий Чалый в интервью «Голосу Америки», информирует еizvestia.com.

«Если вы демонстрируете силу, открывается возможность для дипломатической работы того же посла Курта Волкера (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины — ред.). Но не имея мощного сигнала, Россия просто не хочет садиться за стол переговоров и дальше делать шаги навстречу», – рассказал он.

Посол отметил, что предоставление летального оружия, это сигнал.

«Это четкий сигнал США. Любая агрессия, любая попытка разрушить международный порядок, который установился, будет иметь за собой адекватный ответ», – подчеркнул он.

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Чалый добавил, что США сильно сократила помощь всем странам мира и Украина сейчас получает «50% только, что идет в Евразию».

Он заверил, что руководство Украины слышит все сигналы западных партнеров по поводу необходимости реформирования армии.

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