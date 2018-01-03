Согласно принятому в конце 2017 года в Канаде "акту Магнитского", первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека, напомнил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шевченко надеется на расширение канадских санкций против россиян Фото: Embassy of Ukraine in Canada / Facebook "Согласно принятому в конце прошлого года "акту Магнитского", первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека. Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории РФ", – сказал дипломат.Он отметил, что, приняв этот законодательный акт, Канада показала миру "очень достойный пример последовательного давления на Россию".Юрист консалтинговой компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, который раскрыл схемы крупномасштабного хищения средств из российского бюджета, был арестован в 2008 году, а в 2009-м умер в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет якобы от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние здоровья Магнитского, чтобы заставить его замолчать.В декабре 2012 года в США был принят "закон Магнитского", вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Первоначально в список вошло 18 человек. "Список Магнитского" несколько раз расширялся, последний раз – в январе 2017 года, когда США включили в него главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового.В декабре 2016 года Конгресс США принял "Глобальный закон Магнитского", в том же месяце его подписал президент США Барак Обама. Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и заморозку активов.В Канаде Сенат поддержал "закон Магнитского" 17 октября, а 19 октября он вступил в силу.3 ноября 2017 года власти Канады обнародовали список лиц, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с законом "О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей", известным как "закон Магнитского". В санкционном списке 30 россиян, между них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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