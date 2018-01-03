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Украина надеется на расширение канадских санкций против россиян, преследующих украинцев в Крыму, на Донбассе и в РФ – посол Шевченко
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03.01.2018 09:46
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Согласно принятому в конце 2017 года в Канаде "акту Магнитского",
первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как
нарушители прав человека, напомнил посол Украины в Канаде Андрей
Шевченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шевченко надеется на расширение канадских санкций против россиян
Фото: Embassy of Ukraine in Canada / Facebook "Согласно принятому в
конце прошлого года "акту Магнитского", первые 30 граждан РФ уже
попали под персональные санкции как нарушители прав человека. Мы
надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и
против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на
Донбассе и на территории РФ", – сказал дипломат.Он отметил,
что, приняв этот законодательный акт, Канада показала миру "очень
достойный пример последовательного давления на Россию".Юрист
консалтинговой компании Firestone Duncan и аудитор
фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, который раскрыл
схемы крупномасштабного хищения средств из российского бюджета, был
арестован в 2008 году, а в 2009-м умер в следственном изоляторе в
Москве в возрасте 37 лет якобы от сердечных
проблем. Российские правозащитники утверждают, что
представители власти сознательно игнорировали плохое состояние
здоровья Магнитского, чтобы заставить его замолчать.В декабре 2012
года в США был принят "закон Магнитского", вводящий персональные
санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и
принципа верховенства права в РФ. Первоначально в список вошло 18
человек. "Список Магнитского" несколько раз расширялся, последний
раз – в январе 2017 года, когда США включили в
него главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и
депутата Госдумы Андрея Лугового.В декабре 2016 года Конгресс США
принял "Глобальный закон Магнитского", в том же месяце
его подписал президент США
Барак Обама. Согласно закону, президент США может вводить
санкции против граждан любого иностранного государства, если
доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека
и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в
США и заморозку активов.В Канаде Сенат поддержал "закон
Магнитского" 17 октября, а 19 октября он вступил в силу.3 ноября
2017 года власти Канады обнародовали список лиц, в отношении
которых вводятся санкции в соответствии с законом "О справедливости
для жертв коррумпированных иностранных властей", известным как
"закон Магнитского". В санкционном списке 30 россиян, между
них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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