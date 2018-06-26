В ночь на вторник, 26 июня, в Киеве в одном из супермаркетов на улице Тычины посетителя ранили ножом в живот. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

По полученным данным, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и с помощью свидетелей задержали нападавшего. Им оказался 43-летний житель столицы, которой находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"На выходе из супермаркета он стал приставать к прохожим. Рядом находилась компания мужчин, один из которых сделал замечание, за что получил удар ножом в живот", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленноготяжеого телесного повреждения (ст.121 УК Украины). Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал svodka.net ранее, во французском Тулоне женщина с ножом с криками "Аллах акбар!" ("Аллах велик") напала на посетителей супермаркета .

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