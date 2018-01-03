Что изменилось с 1 января для курильщиков в Украине По теме: С 1 января вырастет налог на табак. В Украине приводят этот вид налогов в соответствие с европейскими нормами, пишет со ссылкой на . Сейчас налог с каждой тысячи сигарет составляет 445,56 гривны. Депутаты приняли план увеличения акцизов до 2025 года: с 1 января 2018 года - 577,98 грн. с 2019 года - 693,58 грн. с 2020 года - 832,29 грн. с 2025 года - 1725,84 грв. По расчетам экономистов, доля акциза в каждой пачке сигарет в 2018 году составит 11,60 грн., каждая связка в среднем подорожает на 2-3 гривны. Но произойдет это не сразу. Какое-то время будут продаваться сигареты со старым акцизом. В итоге доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна достичь 60 %, а сумма акцизного налога должна составлять не менее 90 евро за 1 тыс. сигарет уже с 2025 года. (сейчас – 20 евро). Как курение убивает здоровье и мировую экономику Ежегодно из-за употребления табака умирает более 7 миллионов человек, заявила Всемирная организация здравоохранения. Поэтому заболевания, связанные с курением, являются одной из крупнейших угроз для общественного здоровья. По подсчетам ВОЗ, расходы на лечение и траты из-за снижения производительности труда, которые вызваны курением, обходятся миру в 1,4 триллиона долларов в год. - Табак усугубляет нищету, снижает экономическую продуктивность, обедняет рацион питания семей и загрязняет воздух внутри помещений, - заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен. Основные тезиса доклада ВОЗ таковы: Табак – главный мусор на планете Чем беднее, тем больше куришь Табак причастен к 16% всех случаев смерти от НИЗ (неинфекционных заболеваний). Ознакомиться с докладом подробнее можно по ссылке. В докладе сказано, что одной из наименее используемых и наиболее эффективных мер борьбы с табакокурением является повышение налогов и цен на табак. Правительства в мире ежегодно собирают около 270 миллиардов долларов за счет акцизного налога на табак, но эту сумму можно было бы увеличить более чем на 50% за счет повышения налогов на сигареты только лишь на 0,80 доллара за пачку (эквивалентно одному международному доллару) во всех странах. Как борются с курением в Украине 2003 год – принята Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе с курением. Украина ратифицировала ее в 2006 году. 2005 год – в Украине начал действовать запретили рекламу сигарет на телевидении и по радио. 2008 год – запрещена реклама сигарет в печатных СМИ. 2009 год – начал действовать запрет на внешнюю рекламу сигарет. 2009 год – начал действовать запрет на курение в общественных местах, больницах, учебных и спортивных заведениях, на предприятиях, заводах, в домах культуры, в любом общественном транспорте, в том числе такси, на площадках многоэтажек и детских площадках. 2010 год - начал действовать запрет рекламы в СМИ. 2011 год - запрещена поштучная продажа сигарет. 2012 год – принят закон о запрете любой сигаретной рекламы. 2012 год - запрещено курить в местах общественного питания. 2016 год - повышены акцизы на сигареты. 2017 год - повышены акцизы на сигареты.











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