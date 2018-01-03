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Что изменилось с 1 января для курильщиков в Украине
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03.01.2018 09:48
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Что изменилось с 1 января для курильщиков в Украине По
теме: С 1 января вырастет налог на табак. В Украине
приводят этот вид налогов в соответствие с европейскими нормами,
пишет
со ссылкой на . Сейчас налог с каждой тысячи
сигарет составляет 445,56 гривны. Депутаты приняли план увеличения
акцизов до 2025 года: с 1 января 2018 года - 577,98 грн. с 2019
года - 693,58 грн. с 2020 года - 832,29 грн. с 2025 года - 1725,84
грв. По расчетам экономистов, доля акциза в каждой пачке сигарет в
2018 году составит 11,60 грн., каждая связка в среднем подорожает
на 2-3 гривны. Но произойдет это не сразу. Какое-то время будут
продаваться сигареты со старым акцизом. В итоге доля акцизного
обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна
достичь 60 %, а сумма акцизного налога должна составлять не менее
90 евро за 1 тыс. сигарет уже с 2025 года. (сейчас – 20 евро). Как
курение убивает здоровье и мировую экономику Ежегодно из-за
употребления табака умирает более 7 миллионов человек, заявила
Всемирная организация здравоохранения. Поэтому заболевания,
связанные с курением, являются одной из крупнейших угроз для
общественного здоровья. По подсчетам ВОЗ, расходы на лечение и
траты из-за снижения производительности труда, которые вызваны
курением, обходятся миру в 1,4 триллиона долларов в год. - Табак
усугубляет нищету, снижает экономическую продуктивность, обедняет
рацион питания семей и загрязняет воздух внутри помещений, -
заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен. Основные тезиса
доклада ВОЗ таковы: Табак – главный мусор на планете Чем беднее,
тем больше куришь Табак причастен к 16% всех случаев смерти от НИЗ
(неинфекционных заболеваний). Ознакомиться с докладом подробнее
можно по ссылке. В докладе сказано, что одной из наименее
используемых и наиболее эффективных мер борьбы с табакокурением
является повышение налогов и цен на табак. Правительства в мире
ежегодно собирают около 270 миллиардов долларов за счет акцизного
налога на табак, но эту сумму можно было бы увеличить более чем на
50% за счет повышения налогов на сигареты только лишь на 0,80
доллара за пачку (эквивалентно одному международному доллару) во
всех странах. Как борются с курением в Украине 2003 год – принята
Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе с курением. Украина ратифицировала
ее в 2006 году. 2005 год – в Украине начал действовать
запретили рекламу сигарет на телевидении и по радио. 2008 год –
запрещена реклама сигарет в печатных СМИ. 2009 год – начал
действовать запрет на внешнюю рекламу сигарет. 2009 год – начал
действовать запрет на курение в общественных местах, больницах,
учебных и спортивных заведениях, на предприятиях, заводах, в домах
культуры, в любом общественном транспорте, в том числе такси, на
площадках многоэтажек и детских площадках. 2010 год -
начал действовать запрет рекламы в СМИ. 2011 год - запрещена
поштучная продажа сигарет. 2012 год – принят закон о запрете любой
сигаретной рекламы. 2012 год - запрещено курить в местах
общественного питания. 2016 год - повышены акцизы на сигареты. 2017
год - повышены акцизы на сигареты.
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